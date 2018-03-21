Симферополь, 21 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Компании, нарушившие запрет на приостановку всех видов строительной деятельности, действующий на Южном берегу Крыма в высокий сезон, рискуют нарваться не только на штраф, но и лишиться разрешения на работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Этот запрет применяется у нас ежегодно уже более 10 лет и связан он с большим количеством жалоб со стороны отдыхающих. В каком бы замечательном месте вы не проводили отпуск, постоянный звук забивающихся свай и болгарки, а также пыль и загазованность от огромного количества самосвалов испортят любой отдых. Поэтому было принято решение в высокий сезон все работы прекращать», — отметил специалист.

Как показывает опыт, по его словам, за все годы ещё ни одна строительная компания не разорилась от этой меры. Зато жалоб стало в разы меньше.

«В случае нарушения запрета компания может не только получить штраф, но и лишиться разрешения на проведение строительных работ», — подчеркнул Алексей Черняк.

Накануне глава администрации Ялты Елена Сотникова подписала постановление, согласно которому на всей территории муниципального образования с 31 мая по 30 сентября вводится временный запрет на проведение всех видов строительных работ. Ограничение не распространяется на объекты ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», объекты, реализуемые за счёт бюджетных средств и на аварийно-восстановительные работы.

«Ежегодный временный запрет на проведение строительных работ вводится в связи с подготовкой к предстоящему курортному сезону, в границах архитектурно-планировочной зоны муниципального образования и будет снят вместе с окончанием курортного сезона», — уточнили в администрации города.