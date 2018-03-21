Вильнюс, 21 марта, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Государственный совет по обороне продолжает постепенно увеличивать финансирование системы обороны, чтобы в 2030 году на оборону выделялось как минимум 2,5% от ВВП, объявила после заседания советник президента по вопросам внутренней безопасности Живиле Шатунене. Её слова цитирует литовское агентство BNS.

Grippen Литовские солдаты

«Государственный совет по обороне оценил, что ситуация в сфере безопасности в регионе остается сложной. Напряжение по соседству с Литвой не снижается, безопасность людей должна быть обеспечена, нужно продолжать укреплять силы обороны страны и гарантировать, чтобы модернизация литовской армии продолжалась. Государственный совет по обороне решил, что расходы на оборону Литвы с учетом финансовых возможностей будут постепенно увеличиваться, чтобы в 2030 году они были не менее 2,5% от ВВП. Конечно, если ситуация изменится, расходы на оборону могут быть и больше», — сказала Шатунене.

Литва в 2018 году впервые выделяет на оборону чуть больше 2% от ВВП.

Тем временем спикер сейма Литвы сегодня, 21 марта, призвал партии одобрить предложение государственного совета по обороне постепенно повышать финансирование обороны и до 2030 года выделять на нее 2,5% от ВВП. Он предлагает, чтоб позиция государственного совета по обороне была утверждена соглашением партий.

«Я предложил партиям подписать соглашение, которое соответствовало бы этому документу, и чтобы в соглашение партий, которое они никак не могут подписать уже, наверное, три месяца, был интегрирован этот документ. Не сомневаюсь, что мы должны выделять на оборону достаточно средств, чтобы можно было сказать, что наша страна выполняет свои обязательства», — сказал Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Žinių radijas.

Против этого уже выступили социал-демократы Гинтаутас Палуцкас, лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис, глава оппозиционной фракции партии «Порядок и справедливость» Римигиюс Жемайтайтис.

Тем временем в социальных сетях в эти дни широко обсуждают слова руководителя Вахтанговского театра, литовского режиссёра Римаса Туминаса, который во время гастролей театра в Литве раскритиковал власти за траты на оружие вместо строительства новых школ, театров и так далее. Некоторые политики, преимущественно консерваторы, успели обвинить Туминаса в «продажности Кремлю».