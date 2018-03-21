Москва, 21 марта, 2018, 13:49 — ИА Регнум. У жителей России растет удовлетворенность деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ. Если в феврале 2018 года об этом заявляли 76%, то в марте их число выросло до 80%. Недовольны работой Путина лишь 198%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также выросло число тех граждан, которые уверены, что Россия в целом движется в правильном направлении — с 54% в феврале до 58% в марте 2018 года.

27% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 16% затруднились ответить.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Если в феврале его работа не удовлетворяла 57% граждан, то в марте их число выросло до 59%.

Работа всех членов правительства РФ вызывает симпатии у 45% респондентов, недовольных ею насчитывается 54%.

Опрос проведен 7 — 12 марта 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому методом личного интервью.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. На этот пост претендовали восемь человек.

При явке 67,49% Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. На втором месте — Павел Грудинин, у которого 11,8% голосов, а на третьем — Владимир Жириновский с 5,66%.

По данным ЦИК, в основном выборы прошли без существенных нарушений.

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