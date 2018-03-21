Москва, 21 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. То, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не упомянул дело Сергея Скрипаля, не случайность, считает член Зиновьевского клуба Искандер Валитов. Об этом он заявил 21 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Флаг США

«Америка показывает, что держит дистанцию, она в стороне и словно говорит: «Это ваши европейские дела», — сказал Валитов. — Право первой арии отдано Британии».

При этом он уточнил, что политика США в данном случае направлена не столько против РФ, сколько против ЕС и возможных европейских конструктивных совместных дел.

«Америка объявила торговую войну Европе, — сказала Валитов. — Вся история с пошлинами на сталь показывает, что США начинают грабить Европу».

В таком контексте, по мнению эксперта, Вашингтон совсем не заинтересован в том, чтобы Европа начала солидаризироваться.

Напомним, что официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что инцидент с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери не был предметом обсуждения в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили тему сирийского урегулирования, конфликт на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, а также возможность проведения двусторонней встречи на высшем уровне.

В этом же разговоре Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах, за что американского лидера тут же раскритиковал сенатор-республиканец Джон Маккейн. По мнению экс-кандидата в президенты, своим поступком Трамп оскорбил каждого гражданина РФ, которому было отказано в праве голосовать.