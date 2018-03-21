Вашингтон, 21 марта, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Один из основателей компании WhatsApp Брайан Эктон призвал своих подписчиков удалять аккаунты в Facebook. Об том он написал 21 марта на своей странице в Twitter.

Androidpolice.com WhatsApp

«Пришло время удалить Facebook», — говорится в сообщении.

Представители Facebook и WhatsApp не дали никаких комментариев на это сообщение. Эктон также не объяснил мотивы своего поступка. Однако причиной подобной реакции мог стать скандал вокруг утечек данных пользователей Facebook.

Ранее стало известно, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

Читайте также: Скандал с данными Facebook: глава Cambridge Analytica готов уйти

Утверждается, что на основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

На фоне этого скандала акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $6 млрд.

Читайте также: Глава Facebook Цукерберг потерял более $6 млрд из-за утечек данных

Напомним, Брайан Эктон является сооснователем компании WhatsApp. Мессенджер появился в 2009 году. В 2014 году его купил Facebook, после чего Эктон покинул компанию.

Читайте также: В США из-за скандала подали в суд на Facebook