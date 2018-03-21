Москва, 21 марта, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Попытки углубления кризиса в отношениях между Россией и США, которые постоянно предпринимает Джон Маккейн, являются «не просто провокацией, а подрывной деятельностью в области международной безопасности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Сенатор-республиканец Джон Маккейн резко раскритиковал президента США Дональда Трампа, поздравившего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

«Помешанные на раздувании вражды политиканы не заинтересованы в мире и стабильности, поскольку зарабатывают на политических интригах и разжигании военных конфликтов. Их время должно остаться в прошлом, чтобы народы мира могли сотрудничать и объединять усилия для решения глобальных проблем», — считает парламентарий.

Круг тем, поднятых в ходе телефонного разговора лидеров России и США, демонстрирует безальтернативность двустороннего диалога в решении важнейших международных вопросов стратегического характера, которое невозможно без участия Москвы и Вашингтона, отметил депутат. Он уверен, что диалог президентов будет продолжен, несмотря на огромное давление антироссийского лобби на главу Белого дома.

«Будем надеяться, что президент США сумеет преодолеть сопротивление своих оппонентов внутри страны и обрести большую самостоятельность в принятии решений на внешней арене», — заключил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 20 марта поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подтвердили в пресс-службе Кремля. Позже стало известно, что президент США допускает встречу с российским президентом «в ближайшем будущем».