Москва, 21 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Работы по организации южного маршрута поставок экспортного газа через Чёрное море идут по графику. В настоящее время уже уложено более 50% морского участка газопровода «турецкий поток». Такие цифры на встрече с послом Италии в РФ Паскуале Терраччано, которая состоялась накануне, 20 марта в Москве, озвучил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Gazprom.ru Трубоукладочное судно Audacia

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Миллер отметил, что вторая нитка газопровода позволит ежегодно поставлять европейским потребителям 15,75 млрд куб. м газа.

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Уточняется, что в настоящее время суммарно по двум ниткам «Газпром» уложил 991 км морской части «Турецкого потока». Это составляет 53% от общей протяжённости.

Как сообщало ИА REGNUM к строительству морского участка «Турецкого потока» — проекта экспортного газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами — «Газпром» приступил 7 мая 2017 года.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.