Москва, 21 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Участники рынка по достоинству оценили спокойное начало новой недели и рост основных валют. Вызвано это, в первую очередь, отсутствием фундаментальных новостей и заседанием ФРС 21 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Гораздо больше всех интересуют итоги проходящих саммитов ЕС и G20, в ходе которых могут быть озвучены новые меры воздействия на Россию», — отметил эксперт.

Можно отметить спокойное начало на фоне политических новостей, но основной причиной низкой волатильности является готовность к изменению ставки от ФРС, что подтверждает рост золота. Хотя американские индексы потеряли больше, чем должны были, среда остается под давлением новостей из США.

«Отечественную валюту продавливают вниз, но у нее остаются серьезные союзники. Нефть остается сильной второй день подряд, удерживая позиции выше $65.

Выход за пределы консолидации стал возможен благодаря повышению санкционной активности против Ирана (отставка Тиллерсона и назначение Помпео), который постепенно увеличивал добычу и снова является значимым игроком на рынке», — пояснил Ширяев.

Налоговый период начнет помогать рублю в ближайшее время, но пока против него продолжает работать Минфин и дополнительно снижение предложения валюты от компаний-экспортеров (они не успевают всю выручку отправлять в Россию и уже накопили значительные суммы на зарубежных счетах, конечно только по этой причине).

«Ослабление против остальных валют продолжалось и 201 марта, но сегодня, 21 марта, отечественная валюта немного опустит доллар и евро к предыдущим значениям. Конец дня рубль встретит в зеленой зоне, повысив свои позиции до 57 рублей за доллар», — считает эксперт.

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