Сеул, 21 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 21 марта, что трехсторонний саммит между КНДР, США и Сеулом возможен, а целью переговоров должно стать предотвращение ядерной угрозы Корейскому полуострову, сообщает британское агентство Reuters.

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После ряда дипломатических шагов со стороны Пхеньяна, ЕС и США, южнокорейский лидер планирует провести встречу со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в апреле.

«Саммит между Северной Кореей и США станет исторически важным событием сам по себе после межкорейского саммита», — отметил Мун.

«В зависимости от места проведения, он может иметь еще большее значение. И в зависимости от достигнутого прогресса он может привести к трехстороннему саммиту между Южной и Северной Кореей, а также США», — добавил он.

Официальные лица Сеула рассматривают проведение встречи в населенном пункте Пханмунджом.

Напомним, после обострения напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном, которое было вызвано испытаниями баллистических ракет и ядерного оружия КНДР, в преддверии Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане во взаимоотношениях Республики Корея и КНДР наметились признаками потепления. Обе страны выступили на Играх единой командой, а после спортивного мероприятия делегация Сеула посетила Пхеньян.

По словам дипломатом, Ким Чен Ын готов к проведению переговоров, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, который уже подчеркнул, что также готов встретиться с северокорейским лидером.