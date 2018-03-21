Донецк, 21 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Один раз нарушили режим тишины в Донбассе украинские войска за сутки 20 марта, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Донецкой Народной Республики (ДНР).

Фашист с «фаустпатроном». 1944

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли один раз город Ясиноватая в ДНР из ручных противотанковых гранатометов (РПГ), станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС), а также из крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. В целом украинские силовики выпустили по населенному пункту 35 единиц боеприпасов.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) нарушений режима тишины за сутки не было. Украинский Генштаб отчитался о пяти обстрелах своих позиций, в ходе которых были ранены двое военнослужащих ВСУ.

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Напомним, «весеннее» перемирие было объявлено в Донбассе 5 марта. После этого количество обстрелов серьезно снизилось, хотя украинские войска продолжают регулярно нарушать перемирие. Так, в первый же день перемирия ВСУ обстреляли в ДНР служебную машину с коммунальными рабочими.

Подобные перемирия заключались уже неоднократно, однако ни разу они еще не соблюдались полностью. По словам главы ДНР Александра Захарченко, «весеннее» перемирие стало самым эффективным из всех.