Екатеринбург, 21 марта, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стала известна дата сноса недостроенной телебашни в центре города. Это произойдёт 24 марта с 8:00 до 10:00 по местному времени (с 6:00 до 8:00 по мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня в Екатеринбурге

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление №514 о принятии мер по ограничению передвижения транспорта, в связи с проведением работ по демонтажу недостроенной телебашни по улице Степана Разина.

Согласно документу, в районе сноса временно перекроют движение автотранспорта, а также наземного общественного транспорта и метрополитена. Расходы, связанные с компенсацией потерь муниципальных транспортных предприятий возьмёт на себя ведущая взрывные работы компания.

Отметим, что постановление было подписано ещё 19 марта 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге часть горожан активно выступают против сноса телебашни. Они намерены «обнять телебашню» вечером 22 марта, а накануне демонтажа провести пикет в районе «самого высокого долгостроя».

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Напомним, что строительство телебашни началось ещё в 1983 году. До 1991 года возвели 220 метров, а после развала СССР стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Изначально правительство Свердловской области намеревалось завершить строительство и придать объекту другой функционал, но в 2017 году телебашню и прилегающую к ней территорию передали АО «Ледовая арена», после чего было принято решение о сносе.