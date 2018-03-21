Москва, 21 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил об отказе признавать итоги выборов президента РФ в Кемерово, Мордовии и Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Выборы в Кемерово и Мордовии, где до сих пор повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем. Так же как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ», — заявил Зюганов.

Отдельно коммунист коснулся ситуации в Московской области, прежде всего, речь идет о Люберцах.

«Что касается Подмосковья, то здесь официально требует расследования выборы в Люберцах и Королеве, которые по сути были грязными и незаконными», — сказал Зюганов.

Выборы прошли 18 марта, с огромным преимуществом на них побеждает действующий президент РФ Владимир Путин.