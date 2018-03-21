Киев, 21 марта, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Каждый третий гражданин Украины надеется эмигрировать в поисках лучшего благосостояния, сообщает 21 марта УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

По данным социологов, среди населения Украины очень сильно желание эмигрировать в другие страны, такие как Германия, США, Канада и Польша. Треть жителей Украины хотела бы уехать за границу, чтобы улучшить своей благосостояние: по сравнению с Украиной за рубежом зарплаты гораздо выше

Отмечается, что из-за постоянного потока эмигрантов украинские предприятия остаются без трудового ресурса, однако поделать ничего не могут — зарплату повышать работодатели не могут. К тому же каждый десятый житель Украины либо сам работал за рубежом, либо имеет родственников, устроившихся на работу за границей.

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Таким образом, эмигрантские настроения на Украине значительны и связаны в первую очередь с низкой зарплатой на родине. При этом, если в Германию или США попасть достаточно трудно, то Польша всегда с радостью принимает украинских трудовых мигрантов.

Напомним, ежегодно в Польшу отправляются работать около 300 тыс. граждан Украины. Варшава специально создает особые условия для украинских рабочих с тем, чтобы им было проще трудиться в Польше.