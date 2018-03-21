Москва, 21 марта, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 марта завершились ростом. За ростом цены на нефть на 2% стояли: технический фактор, а также усиление напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, которое заставило рынок забеспокоиться о возможных перебоях в поставках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупатели в нефти оживились после прорыва сопротивления $66,50, который открыл им дорогу к вершине $67,86 от 26 февраля. Вечером восходящий сессионный тренд поддержали данные Американского института нефти (API). Цена на нефть выросла до $67,84.

Согласно данным API, запасы сырой нефти в США за неделю до 16 марта сократились на 2,74 млн баррелей, бензина — на 1,06 млн баррелей, дистиллятов — на 1,93 млн баррелей.

Еженедельный официальный отчет министерства энергетики США выйдет на американской сессии. По данным Bloomberg, опрошенные эксперты ожидают увеличения запасов нефти на 3,25 млн баррелей.

Запасы бензина уменьшились на 2,45 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,25 млн баррелей.

В среду, 21 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $67,56. Поскольку сегодня на всех биржах участники рынка ждут решения FOMC, то неизвестно, в каком направлении двинется цена перед его оглашением. Технически неплохо покупателям отступить к 67 долларам.

Напомним, 20 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,07%, до $67,42 за баррель, WTI — на 2,26%, до $62,41 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,26 за баррель.

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