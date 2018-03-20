Вашингтон, 20 марта, 2018, 21:58 — ИА Регнум. США не изменят свою жесткую позицию в отношениях с Россией, заявила 20 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

Такими словами Сара Сандерс прокомментировала телефонный разговор президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы сохраним прежнюю позицию и будем жесткими, когда это нужно. В то же время мы продолжим диалог, чтобы работать по вопросам, важным для обеих стран», — сказала Сара Сандерс.

По словам пресс-секретаря Белого дома, жесткая позиция Вашингтона будет сохраняться в сфере антироссийских санкций, усиления вооруженных сил США и в вопросах энергетики.

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время возможна его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент США Трамп позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на президентских выборах.