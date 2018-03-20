Москва, 20 марта, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает принимать поздравления от мировых лидеров с убедительной победой на выборах главы Российского государства. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России Владимир Путин

Сообщается, что главы иностранных государств и правительств, руководители международных организаций и зарубежные общественные деятели продолжают направлять в адрес Владимира Путина письменные поздравления с победой на выборах президента Российской Федерации.

В дополнение к ранее полученным посланиям Владимира Путина поздравили:

премьер-министр Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, президент Республики Болгарии Румен Радев, член президиума Боснии и Герцеговины Драган Чович, султан Государства Бруней Даруссалам Хассанал Болкиах, президент Республики Гвинея-Бисау Жозе Марио Важ, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, премьер-министр Гренады Кейт Митчелл, президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас, президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II, президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, председатель правительства Королевства Испания Мариано Рахой Брей, председатель Совета министров Итальянской Республики Паоло Джентилони, президент Республики Камерун Поль Бийя, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, эмир Государства Кувейт Сабах Аль-Ахмед Ас-Сабах, великий герцог Люксембурга Анри, премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель, премьер-министр Малайзии Наджип Разак, президент Мальдивской Республики Абдула Ямин Абдул Гаюм, король Марокко Мухаммед VI, президент Республики Союз Мьянма Тхин Чжо, президент Федеративной Демократической Республики Непал Бидья Деви Бхандари, президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, премьер-министр Королевства Норвегия Эрна Сульберг, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, президент Республики Сейшельские Острова Дэни Фор, президент Республики Сенегал Макки Салл, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, президент Республики Филиппины Родриго Дутерте, президент Финляндской Республики Саули Ниинистё, президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович, президент Чешской Республики Милош Земан, президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисена, президент Государства Эритрея Исайяс Афеворки, президент Федеративной Республики Эфиопия Мулату Тешоме, президент Южно-Африканской Республики Сирил Матамела Рамафоза.

А также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, бывший председатель совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони.

Напомним, ранее стало известно, что президента Путина поздравил с победой на выборах президент США Дональд Трамп, который лично позвонил ему.