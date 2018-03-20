Симферополь, 20 марта, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах президента России в Крыму. Об этом 20 марта журналистам сообщил глава Общественной палаты РК Григорий Иоффе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы президента России 2018

«Крымские общественные наблюдатели — люди не ангажированные, независимые, которые не входили в состав штабов кандидатов или партий. Они смотрели, чтобы избирательные права граждан были реализованы в полном объёме. Нарушений действующего законодательства, а также реализации избирательных прав граждан на выборах зарегистрировано не было», — отметил Григорий Иоффе.

Напомним, согласно окончательным данным, явка на выборах президента в Крыму составила 71,55% — 1 млн 079 тыс. 531 человек.

За Владимира Путина проголосовали 92,15% — 994 тыс. 569 человек. Павел Грудинин получил — 2,2% или 237 тыс. 73 голосов, Владимир Жириновский — 1,81%, 19 тыс. 506, Ксения Собчак — 1,65%, 17 тыс. 764, Григорий Явлинский — 0,48% или 5 тыс. 138, Борис Титов — 0,26% или 2 тыс. 785, Максим Сурайкин — 0,21% или 2 тыс. 267, Сергей Бабурин — 0,19% или 2 тыс. 098 голосов.

В Севастополе явка на выборах составила — 71,44%, то есть 242 тысячи граждан. Первое место занял Владимир Путин, набрав более 90%. На втором месте — Павел Грудинин, которого в итоге поддержали 8 тыс. 698 горожан — 3,59%. За Владимира Жириновского проголосовали 6 тыс. 988 человек — 2,89%. А кандидатуру Ксении Собчак выбрали 3 тыс. 803 избирателя (1,27%). Остальные кандидаты так и не смогли набрать 1% голосов.

По мнению политолога Александра Бедрицкого, 18 марта Крым и Севастополь таким образом защитили результаты своего референдума четырёхлетней давности.

«Естественно, это произошло при более низкой явке, потому что четыре года назад на референдуме решались вопросы, напрямую затрагивающие всех без исключения крымчан, а явка в рамках выборов и прочих институтов представительной демократии всегда уступает явке в ходе волеизъявления прямой демократии», — отметил эксперт.

16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого при явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.