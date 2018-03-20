Симферополь, 20 марта, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Чиновники крымского министерства экологии решились поддержать проект Общероссийского народного фронта о создании «зелёного пояса» вокруг задыхающегося от пыли Симферополя — правда, в урезанном виде. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 20 марта сообщил заместитель главы министерства экологии Республики Крым Сергей Компанейцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес — народное добро

«Мы сегодня выходим с предложением о создании 2 тысяч 270 га так называемого «зелёного пояса» вокруг крымской столицы, с возможной досадкой со стороны границы на Севастополь и на Николаевку. Это два менее залесенных участка территории республики. Их площадь составляет примерно 500 гектаров», — отметил чиновник, но, к сожалению, так и не озвучил причины такого сокращения.

Напомним, представители крымского ОНФ в 2016 году заявили амбициозный план создания зелёной зоны в 15 тысяч га вокруг крымской столицы, которая должна охватить как можно большее количество городских и прилегающих территорий.

«Это касается древесно-кустарниковых насаждений, растительности бассейна в долинах рек, зелёных насаждений городских парков и скверов. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить его рекреационный потенциал и сыграть важную роль в борьбе с незаконной вырубкой лесов», — презентовал проект член ОНФ Виктор Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно, что одним из камней преткновения реализации проекта является частная собственность.

«На кадастровой карте это хорошо видно, желающих посадить лес на своём участке нет. По уму — надо заменять старые деревья на крупномерные и высаживать молодые по схеме 5—15—25 лет, потому как, пропустив 30 лет, мы сейчас получили тысячи старых деревьев, которые через несколько лет потеряем совсем, вместе с каркасом», — пояснял активист общественного движения «Активный Симферополь» Таврид Музафаров.

По словам директора симферопольского ботанического сада имени Николая Багрова, кандидата биологических наук Анны Репецкой, «Зелёный каркас» города является частью общего экологического каркаса, в который помимо зелёных насаждений входит ещё и водное пространство.

«Он предполагает соединение внутренних зелёных зон, парков, скверов и уличного озеленения с буферными зонами, окружающими город. Раньше Симферополь был очень хорошо организован в этом вопросе, большие площади были заняты посадками крымской сосны (которая сегодня включена в Красную книгу, — ред.), в частности вокруг городского водохранилища», — пояснила ИА REGNUM Анна Репецкая.