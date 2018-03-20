Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 14:38 — ИА Регнум. У строящейся «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии петербургского метро на юго-западе города вновь забрали финансирование. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM 20 марта в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), средства было решено перераспределить в рамках Адресной инвестиционной программы комитета.

Metrostroy-spb.ru Строительство Фрунзенского радиуса

Соответствующее постановление подписал губернатор города Георгий Полтавченко. Согласно документу, у строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» забирают 4,1 млрд рублей. Кроме того, Лахтинско-Правобережная линия метро также пострадала, потеряв 256,8 млн рублей на участке от станции «Спасская» до станции «Большой проспект».

Сумма необходима для увеличения финансирования Фрунзенского радиуса от «Международной» до «Южной» на 3,8 млрд рублей. Кроме того, новых денег потребовал участок Невско-Василеостровской линии от «Приморской» до «Улицы Савушкина», включая необходимую для нужд Чемпионата мира по футболу станцию «Новокрестовская». На эти цели перебросят дополнительно 431 млн 673 тыс. рублей. Таким образом, в пределах АИП Смольный перераспределит на объектах метрополитена более 4 млрд 383 млн рублей.

Заметим, ОАО «Метрострой» просит вернуться к первоначальной стоимости контракта на Фрунзенский радиус, который был рассчитан на освоение 36 млрд рублей, поэтому компания собирается говорить об увеличении госконтракта еще на 10%.

Адресной инвестиционной программой в 2018 году на строительство Красносельско-Калининской линии было предусмотрено 7 млрд рублей (еще 11,4 млрд — на 2019 год), на Лахтинско-Правобережную линию — 8,1 млрд рублей (10,4 млрд — на 2019 год), на новый участок Невско-Василеостровской линии, строящийся к ЧМ-2018 — 6,15 миллиарда рублей.

Напомним, Фрунзенский радиус должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году.

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Однако затем все силы и средства были брошены на строительство продолжения третьей, Невско-Василеостровской линии через Крестовский остров. Станцию «Новокрестовская» ускоренными темпами достраивают для обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года. «Беговая» также является продолжением этой ветки метро.

Между тем станцию «Новокрестовская» уже называют одним из самых бесполезных и дорогостоящих проектов Петербурга, так как даже ближайшая к ней станция «Крестовский остров» в будние дни почти не используется — в этом элитном районе нет массового жилья, а на стадион люди едут только в дни матчей.

Между тем Красносельско-Калининская ветка остро необходима юго-западу города, который задыхается без новых станций, так как действующие станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово» не справляются с нагрузкой.

«Красносельско-Калининская линия является приоритетной, этому объекту следует выделять необходимое финансирование. Ему — повышенное внимание. Это один из сложных в транспортном плане элементов городской инфраструктуры», — заявлял совсем недавно вице-губернатор Игорь Албин.

Как напоминает ИА REGNUM, пунктирная схема будущей коричневой ветки на юго-западе Петербурга появилась в вагонах метро еще в 2012 году.