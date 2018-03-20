Москва, 20 марта, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Реставрация павильона «Космос» на территории ВДНХ официально завершена, сообщил 20 марта журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Пресс-служба ВДНХ Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А»

«Буквально на днях завершилась приемка работ на павильоне «Космос» на ВДНХ. Павильону не просто вернули прежний облик, но проведены сложнейшие инженерные работы», — сказал чиновник.

По его словам, использование павильона в зимнее время ранее было невозможным. После реставрации павильон сможет использоваться для музейно-выставочной работы круглогодично.

Предполагается, что павильон начнет работу ближайшие недели, при этом он будет выставочно-музейным для космической промышленности.

Ранее сообщилось, что в ходе реставрационных работ была восстановлена украшавшая павильон звезда, которая ранее венчала Троицкую башню Московского Кремля. Кроме того, на ВДНХ возвращен макет первого искусственного спутника Земли.

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