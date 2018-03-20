На ВДНХ завершена реставрация павильона «Космос»
Москва, 20 марта, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Реставрация павильона «Космос» на территории ВДНХ официально завершена, сообщил 20 марта журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Буквально на днях завершилась приемка работ на павильоне «Космос» на ВДНХ. Павильону не просто вернули прежний облик, но проведены сложнейшие инженерные работы», — сказал чиновник.
По его словам, использование павильона в зимнее время ранее было невозможным. После реставрации павильон сможет использоваться для музейно-выставочной работы круглогодично.
Предполагается, что павильон начнет работу ближайшие недели, при этом он будет выставочно-музейным для космической промышленности.
Ранее сообщилось, что в ходе реставрационных работ была восстановлена украшавшая павильон звезда, которая ранее венчала Троицкую башню Московского Кремля. Кроме того, на ВДНХ возвращен макет первого искусственного спутника Земли.
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