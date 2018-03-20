Новосибирск, 20 марта, 2018, 12:46 — ИА Регнум. О проблемах с низкой ценой зерновых в Сибири и их вывозом по-прежнему много говорят, но мало чего делают. А о бедах аграриев и вовсе стараются не вспоминать. Вот и сегодня, 20 марта, правительство Новосибирской области заявило, что комплекс мер поддержки зернопроизводителей, утверждённый президентом и правительством России, окажет большую помощь новосибирским аграриям.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых

«16 марта президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Президент РФ поручил обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удалённых от рынков сбыта. Такое решение очень поможет новосибирским зернопроизводителям», — уверен врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Правда как именно — не уточнил. Из его выступления следует, что он больше волнуется за зерновых трейдеров, нежели за аграриев, которым вот-вот нужно будет приступить к посевной.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайское зерно

«Правительство РФ во исполнение поручений Президента России намерено принять решение о субсидировании поставок вагонов-зерновозов в регионы Сибири и Урала. Это уже реальные шаги по исполнению решений, озвученных Президентом России Владимиром Путиным. Для нашего региона это чрезвычайно важно, учитывая то, с какими сложностями сталкиваются наши зернотрейдеры. Транспортное плечо от нас очень длинное, и операторы вагонов неохотно доставляют необходимые сибирякам составы. Инициатива о субсидировании поставок вагонов поможет решить эту проблему», — заявил Андрей Травников.

И вообще, судя по официальному сайту правительства Новосибирской области, за последний месяц о бедах аграриев власти не вспоминали.

«Аграриям пришлось продать почти 40 тысяч тонн зерна по ценам значительно ниже себестоимости. Экономические итоги работы в сельском хозяйстве ожидаются хуже, чем в 2016 году. По-прежнему низок уровень заработной платы, общая прибыльность сельхозпредприятий также снизилась», — говорил врио губернатора Андрей Травников еще в феврале 2018 года.

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Между тем, ситуация на внутреннем зерновом рынке по прежнему остаётся напряжённой из-за кризиса перепроизводства и рухнувших цен на зерновые. За последнюю неделю на фоне общей стабилизации цен на зерно, в азиатской части страны отмечалось лишь незначительное изменение ценовых котировок на Урале по пшенице 5-го класса (+50 руб./т), а в Сибири на фуражный ячмень (+100 руб./т).

Отсутствие государственного регулирования — отказ от проведения государственных зерновых интервенций — еще больше усугубило ситуацию. Не было даже «точечных» закупок, на которые рассчитывали самые хлебные и самые пострадавшие от кризиса перепроизводства регионы: Алтайский край, Омская, Иркутская и Новосибирская области, Зауралье и некоторые другие. Между тем за пшеницу 4-го класса крестьянам платят не более 6,5 тыс. рублей за тонну, тогда как её цена на экспорт — в два раза больше.

Не только новосибирские, но и алтайские крестьяне так и не продали зерно по достойным ценам.

«Той помощи, что нам перепала от государства (150 рублей на гектар), хватило на четыре куба солярки. Но о развитии говорить не приходится. Оно возможно, когда есть хотя бы двадцатипроцентная рентабельность. Вот и начали многие аграрии бизнес распродавать. Знаю многих, кто нанялся затем на работу в крупные агрофирмы», — пояснял ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Хлебороб

Особенно актуальной проблема представляется накануне посевной кампании. К середине марта яровыми агрокультурами в стране засеяли 32,3 тыс. га против 456,4 тыс. га год назад.

Как бы не уверял минсельхоз РФ, дело тут не только в плохих погодных условиях. Многим крестьянам просто не на что сеять, а влезать в новые долги, не рассчитавшись со старыми, аграрии не хотят.