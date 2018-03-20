Новосибирск, 20 марта, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, комментируя низкую явку в регионе на выборах президента, возложил ответственность за низкую явку на глав администраций, передаёт kommersant.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Выборы президента -2018. КОИБ-2010

«На территории Кочковского района явка — 74,89%, это самый высокий результат. На территории Здвинского района — 73,77%, Краснозерского района — 72,34%, Сузунского района — 70,23%, Чановского — 69,22%. Это хорошие результаты. Это индикатор того, как главам администраций, председателям советов депутатов, лидерам общественного мнения удалось сплотить население территорий, где они проживают, вокруг важного политического события в нашей стране», — заключил Андрей Травников.

Также он пообещал изучить как «организовываются приемы граждан, какие общественные мероприятия на территории района проводятся».

«Может быть, есть какие-то упущения со стороны руководителя администрации, со стороны депутатов разных уровней, общественных организаций. Может быть, население не слышит этих людей. Безусловно лидерам, которые находятся на местах нужно делать выводы», — подчеркнул глава Новосибирской области.

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Напомним, явка избирателей в Новосибирской области на выборах президента России 18 марта к 19:30 (время местное) составила 57,93% (1 млн 249 тыс. избирателей). Она оказалась ниже, чем на выборах в 2012 году (61,41% — 1 млн 312 тыс. новосибирцев).