Дамаск, 20 марта, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад проехал за рулем автомобиля по освобожденной территории Восточной Гуты. Видеозапись, снятая 18 марта, была опубликована на странице президента в Twitter и распространилась в сети Интернет.

Kremlin.ru Башар Асад

На кадрах видно, как президент Асад за рулем автомобиля Хонда Цивик проезжает по разрушенным улицам города, комментируя обстановку.

«Это Аль-Нашабия, первый город, освобожденный сухопутными войсками Сирии с начала военной операции в Гуте. Город был хорошо укреплен и считался передовой линией с восточной стороны Гуты. Потребовалось несколько дней, чтобы освободить его, но поражение террористов было неизбежно. Освобождение Аль-Нашабии позволило освободить и остальную часть Гуты», — рассказывает президент, не отрываясь от дороги.

Он отметил высокий уровень общественного сознания местного населения, обратив внимание на то, что гражданские лица заняты расчисткой территории школы. На видео также показано, как Асад посещает войска, размещенные в Восточной Гуте.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительственные войска освободили не менее 70% территории Восточной Гуты от террористов. В результате гуманитарной операции из опасного района были эвакуированы 80 тысяч человек.