Париж, 20 марта, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Во Франции правоохранительные органы задержали бывшего президента страны Николя Саркози, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

20minutes.fr Николя Саркози

По данным агентства, его подозревают в незаконном финансировании президентской кампании в 2007 году.

Экс-президент Франции помещен под стражу. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г., его преемником стал Франсуа Олланд. Весной 2017 года 39-летний Эммануэль Макрон победил на президентских выборах, став самым молодым президентом Франции.

Саркози не поддержал программу Макрона, однако во втором туре президентских выборов призывал избирателей не отдавать голоса за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.