Москва, 20 марта, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В России выросло число граждан, считающих ЦИК органом, который стремится сделать выборы справедливыми и демократическими (63%). В начале 2016 года их число составляло 40%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

О периодических нарушениях закона со стороны ЦИК в настоящее жители России говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36% соответственно.

66% доверяют ЦИК, и опрошенные отмечают, что избирком действует в интересах граждан: всего общества (37% — с 25% в 2016 г.) или большей его части (29% — с 22% в 2016 г.).

Комиссия соблюдает избирательные права граждан РФ — 60% опрошенных оценивают ее работу хорошо, 22% — удовлетворительно.

Отмечается положительная работа ЦИК по обеспечению равенства прав всех кандидатов в президенты при ведении ими избирательных кампаний (55% и 22%), деятельности региональных и нижестоящих избирательных комиссий (47% и 21%).

Большинство жителей России (62%) доверяют председателю ЦИК Элле Памфиловой.

Не доверяют 14% респондентов (в группе от 18 до 24 лет — 28%, с плохим материальным достатком — 23%, в Москве и Санкт-Петербурге — 18%).

Опрос проведен 6−7 марта 2018 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. На этот пост претендовали восемь человек. При явке 67,49% Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. На втором месте Павел Грудинин, у которого 11,8% голосов, а на третьем Владимир Жириновский с 5,66%. В основном выборы прошли без существенных нарушений. В то же время, как сообщила утром 19 марта глава ЦИК Элла Памфилова, на семи участках, которые расположены в Дагестане, Кемеровской области, Тюменской области и Подмосковье, из-за нарушений итоги голосования были признаны недействительными.

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