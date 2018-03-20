Москва, 20 марта, 2018, 10:35 — ИА Регнум. О готовности министерства обороны РФ принять на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» сообщил 20 информированный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

«Принципиальное решение о принятии на вооружение «Терминаторов» принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — цитирует РИА Новости собеседника.

Машины «Терминатор» были разработаны на «Уралвагонзаводе», и еще в 2000 году их было предложено взять на вооружение российской армии. В 2006 году на предприятии была создана вторая версия БМПТ «Терминатор-2», однако контракт с Министерством обороны РФ был подписан 11 лет спустя на форуме «Армия-2017».

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Ранее в 2017 году заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщал, что машины «Терминатор» успешно прошли эксплуатацию во время военной операции в Сирии.

БМПТ «Терминатор» является уникальной машиной своего класса, она оснащена эффективным противопехотным вооружением и достаточно защищена.

«Терминатор-2» оснащен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака-Т», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Защищенность на уровне основного боевого танка сочетается со скорострельным вооружением, вполне достаточным для уничтожения живой силы противника, укрывшейся в строениях, зарослях и т.п.

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