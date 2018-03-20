Симферополь, 20 марта, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Минтранс Российской Федерации рассматривает поэтапную схему организации движения транспортных средств по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Kremlin.ru Крымский мост

«На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки», — говорится в сообщении.

Минтранс РФ напомнил, что строители рассчитывают ввести в эксплуатацию мост со значительным опережением — уже в мае текущего года.

«Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 г.», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 км. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

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