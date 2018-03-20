Санкт-Петербург, 20 марта, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге достиг эпидемического уровня. Об этом объявило петербургское управление Роспотребнадзора.

Грипп

«На 11-й календарной неделе 2018 года суммарная заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Санкт-Петербурге достигла эпидемического уровня», — сказано в постановлении начальника управления — главного санитарного врача Санкт-Петербурга.

В период с 12 по 18 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила недельные пороговые значения в целом на 63,5%. Среди школьников 7−14 лет превышение эпидемического порога — на 54,6%, среди взрослого населения от 15 лет и старше — на 85,6%.

При этом увеличилось число заболевших, нуждающихся в госпитализации: у них отмечаются признаки тяжелой и среднетяжелой форм заболеваний.

Комитету по образованию Санкт-Петербурга предложено проработать вопрос о переносе срока начала школьных каникул на неделю раньше обычного срока. Также с 20 марта будут отменены культурно-развлекательные массовые мероприятия для детей в закрытых помещениях.

Добавим, что на протяжении всего зимнего сезона 2017/18 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге не превышал эпидемического порога.

Однако в начале марта в связи с отсутствием более 20% детей приостанавливался образовательный процесс в 16-ти классах пяти школ и в трех группах трех детских садов Санкт-Петербурга.