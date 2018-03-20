Екатеринбург, 20 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прямые выборы главы города могут отменить. Этого опасаются депутаты городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Евгений Ройзман

Отметим, слухи о грядущей отмене выборов ходят уже несколько месяцев. Решение, если оно действительно есть в планах, уже скоро должно быть принято областным Заксобранием. Логика проста: в сентябре 2018 года срок полномочий думы и избранного вместе с ней главы истекает. Предстоят новые выборы. Если затянуть с принятием запланированного решения, то в сентябре придётся снова выбирать и «мэра», и думу. Если же оно будет принято в ближайшее время, то думу изберут отдельно. А город, наконец, вернёт себе «сильного» мэра, правда, не выбираемого всенародно, а назначаемого по конкурсу.

Слово «мэр» здесь закавычено не случайно. Осенью 2010 года Екатеринбург лишился «сильного» мэра и перешёл на двуглавую систему управления. Глава города возглавляет городскую думу и выполняет представительские функции, а городское хозяйство целиком и полностью в руках сити-менеджера. При этом в уставе города сохранили возможность прямых выборов главы.

Полномочий у выбираемого всенародно главы очень мало. Тем не менее на выборах в 2013 году за этот пост развернулась ожесточённая борьба. Мэром был избран Евгений Ройзман. С ним его избиратели связывали свои надежды на перемены. Но… не сбылось.

Сейчас выборы, пусть и такого, практически без полномочий, главы могут отменить. Пока всё на уровне слухов. Возможно, проект соответствующего закона скоро поступит в областное Заксобрание. В преддверии этого события в городской думе разгорелось бурное обсуждение. Часть депутатов, среди которых Дмитрий Головин и Константин Киселёв, предложили своим коллегам принять обращение к Заксобранию с просьбой сохранить выборы главы. Но дума не поддержала их инициативу. За проголосовали 14 депутатов, а четверо против.

Ещё 11 депутатов не смогли определиться с выбором, они воздержались. Однако сторонники выборов какого-никакого мэра не собираются сдаваться. Обращение они подпишут сами, а затем направят его в Заксобрание.