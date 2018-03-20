Москва, 20 марта, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Ослабление российской валюты продолжилось на торгах19 марта. Рубль оказался не в силах противостоять целому набору негативных внешних факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

Доллар поднялся к максимальным более чем за месяц уровням в районе отметки 58 рублей. По итогам дня доллар и евро прибавили 0,61% и 0,96% соответственно.

«На российскую валюту обрушился целый шквал медвежьих факторов. Немалое влияние на себе ощущает рубль со стороны конфронтации России и Британии на опасениях относительно последствий этого конфликта», — полагает эксперт.

Также сказывается общая напряженность в мире на фоне торговой политики Трампа, которая держит рисковые активы, к коим относится рубль, в напряжении. Кроме того, «россиянин» движется в унисон со своими коллегами по развивающемуся сегменту, которые напуганы перспективами ужесточения риторики Федрезерва 21 марта.

«Помня о том, что в феврале новый глава ФРС Дж. Пауэлл дал довольно «ястребиные» комментарии на тему повышения ставок, игроки опасаются, что на предстоящем заседании он подтвердит свой более агрессивный настрой, что найдет отражение в динамике доллара», — пояснил Ковалев.

Другими словами, американская валюта, в цену которой лишь частично заложен намек на четыре повышения ставки в 2018 году, способна продемонстрировать впечатляющее ралли, тем самым «утопив» валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.

«Таким образом, вплоть до оглашения итогов заседания рубль будет чувствовать себя неуверенно, а возможные попытки восстановления будут робкими и непродолжительными. Далее все будет зависеть от посыла главы Центробанка США. На этом фоне не исключаем пробоя уровня 58 рублей», — считает эксперт.

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