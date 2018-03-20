Москва, 20 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Законопроект о цифровых финансовых активах внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Криптовалюта

Парламентарии предлагают закрепить в российском правовом поле определения наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов.

Так, майнинг — деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством РФ.

Криптовалюта — вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Токен — вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых транзакций.

Закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с правительством РФ.

Для снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении вышеуказанных сделок и обеспечения соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.