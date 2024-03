Лос-Анджелес, США, 20 марта, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Критики из США составили список худших фильмов на основе видеоигр, в который вошло 32 картины, самым ужасным среди них была названа лента режиссера Уве Болла «Постал», об этом 19 марта сообщил портал Life.

Цитата из к/ф «Постал». реж Уве Болл. 2007. США, Канада, Германия Глушитель

Если смотреть с конца списка, то не такими уж плохими фильмами эксперты посчитали: «Смертельная битва» (Mortal Kombat, (1995)), «Супербратья Марио» (Super Mario Bros. (1993)) и «Уличный боец» (Street Fighter (1994)).

В последнюю пятерку списка также вошли: Doom (2005) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (Lara Croft: Tomb Raider, 2001).

Что касается ТОП-5 самых худших фильмов, в основу которых легли компьютерные игры, то кроме ленты Увел Болла в их число вошли: «Принц Персии: Пески времени» (2010), «Кредо убийцы» (Assassin's Creed, 2016), «Один в темноте» (Alone in the Dark, 2005) и «Need for Speed: Жажда скорости» (2014).

Напомним, 15 марта на экраны российских кинотеатров вышел фильм Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт» созданный на основе популярной видеоигры Square Enix (ранее Eidos Interactive).

В первые выходные показа в России фильм вышел в лидеры проката, а вот в США он не смог обойти в премьерный уик-энд ленту Райана Куглера «Черная Пантера», которая пятый раз подряд возглавила рейтинг кинопроката.