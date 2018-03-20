Москва, 20 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Лондон отказывается передавать Москве образцы яда, которым якобы был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, так как британские эксперты понимают, что по образцам можно будет определить страну происхождения отравляющего вещества. Об этом заявил заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

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Поскольку произвести отравляющее вещество «Новичок» могла и британская химическая промышленность, вполне вероятно, что к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля причастен Лондон.

По словам Ринка, формула «вещества А234», к которому Великобритания приравнивает яд «Новичок», общедоступна. Он также отметил, что нетрудно определить, каким именно веществом был отравлен Скрипаль.

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — цитирует слова Ринка РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что ранее все технологии производства данного отравляющего вещества обнародовал эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов, а доступ к личным вещам Скрипаля имели британские спецслужбы.

«Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы», — добавил учёный.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили якобы при помощи созданного в России боевого отравляющего вещества «Новичок». Следует отметить, что при этом Лондон пока не передал Москве образцов вещества, которым был отравлен шпион. Это, видимо, связано с тем, что лабораторными методами можно точно определить страну происхождения химического агента, а именно это Лондону и не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были найдены без чувств экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия. СМИ Великобритании сообщили, что пострадавшие находятся в больнице, о том, что они в критическом состоянии, сообщила полиция.

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Более никаких сведений о Скрипалях в медийное пространство не поступало, российским дипломатам не разрешили увидеться с гражданкой РФ Юлией Скрипаль.

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В то же время власти Великобритании активно, но бездоказательно винят в якобы имевшем место отравлении «руку Кремля». Британский глава МИД Борис Джонсон опустился до того, что в отравлении шпиона на территории Соединённого Королевства обвинил лично российского лидера Владимира Путина.

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