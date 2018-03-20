Манчестер, США, 20 марта, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В среднем 175 американцев погибают в США каждый день от передозировки наркотиками. Такую статистику приводит испанская газета ABC.

the3cats Наркотики

Число выдаваемых рецептов на болеутоляющие лекарства на основе опиатов увеличилось втрое за последние 15 лет. Медицинские препараты, которые раньше предназначались только для тяжелобольных и перенесших серьезные операции, теперь выписывают тем, кто страдает от легких хронических болей.

Таким образом стали зависимыми 110 млн человек, испытывающие легкие симптомы. Это привело к увеличению фармацевтического производства и рынка.

По официальным данным, в результате исследования, которые проводились службами здравоохранения в последний раз по итогам 2016 года, число погибших в результате передозировки составило около 64 тысяч человек — это больше, чем потери США во время вьетнамской войны. В боевых действиях погибли 58 тысяч солдат.

В связи с ростом этих показателей президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании против наркомании. В Манчестере (штат Нью-Хэмпшир) 19 марта он представил свою программу против наркотиков, сообщает Spiegel.

«Мой департамент юстиции будет разрабатывать гораздо более суровые наказания для дилеров, — заявил Трамп. — Для оптовых дилеров это будет смертная казнь».

«Когда мы не трогаем торговцев наркотиками, мы поступаем неправильно. Я намерен выиграть эту битву», — добавил он.

Дональд Трамп сообщил, что его программа предусматривает сокращение легальных болеутоляющих средств. Наркомания — не будущее для американцев. Он намерен воспитать «поколение без рецептов».

Также президент США похвалил президента Филиппин Родриго Дутерте, которых проводит жесткую политику против наркоторговцев. В 2016 году правительство Филиппин объявило войну наркокартелям, в результате которой было уничтожено около 2 тыс. преступников. 600 тыс. человек вскоре сдались сами, чтобы избежать смертной казни.