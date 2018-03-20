Нью-Дели, 20 марта, 2018, 09:21 — ИА Регнум. По данным HSBC — крупнейшего в мире финансового конгломерата — Индия является страной, наиболее уязвимой для изменения климата, сообщает 20 марта Geo TV.

Зима в Индии

В след за Индией идут такие государства, как Пакистан, Филиппины, Бангладеш. Всего организация провела анализ в отношении 67 государств.

Исследование охватило треть стран мира, на долю которых приходится 80% мирового населения и 94% валового внутреннего продукта.

HSBC рассматривала такие показатели, как человеческий фактор, оказываемый на климатические изменения, чувствительность экосистемы, риски, связанные с переходам от использования одних энергетических ресурсов к другим.

По оценкам экспертов, изменение климата в Индии может нанести ущерб сельскому хозяйству, особенно неорошаемым угодьям, которые наиболее зависимы от климатических условий.

Напомним, теория глобального потепления все чаще подвергается критике со стороны научного сообщества и некоторых политических деятелей консервативной ориентации, в частности нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Скептики убеждены, что подобные взгляды являются антинаучными.