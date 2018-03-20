Китайская электроника в США подорожает: Трамп вводит пошлины
Вашингтон, 20 марта, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Белый дом собирается до 23 марта ввести акцизы на товары из Китая. Об этом пишет 19 марта газета The Washington Post.
По словам неназванных источников в администрации президента США Дональда Трампа, сумма взимаемых сборов составит до $60 млрд. Введение таможенных ограничений, по данным издания, связано с якобы имевшим место хищением американской интеллектуальной собственности в Китае.
В Белом доме считают, что эти меры способны создать «больше рабочих мест в США». Дополнительными американскими акцизами будут облагаться товары технологической и телекоммуникационной сферы производства Китая, а именно домашняя электроника. Отмечается, что всего в перечень могут войти более 100 наименований китайской продукции.
Добавим, в марте 2018 года решением Трампа уже были введены пошлины на импорт стали и алюминия. Ставка тарифов составила 25 и 10% соответственно.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей призвал отказаться от использования слова «война» при описании торговых отношений Вашингтона и Пекина.
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Он подчеркнул, что данный термин противоречит правилам торговых отношений, которые должны урегулироваться путём переговоров.