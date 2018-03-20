Вашингтон, 20 марта, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Белый дом собирается до 23 марта ввести акцизы на товары из Китая. Об этом пишет 19 марта газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам неназванных источников в администрации президента США Дональда Трампа, сумма взимаемых сборов составит до $60 млрд. Введение таможенных ограничений, по данным издания, связано с якобы имевшим место хищением американской интеллектуальной собственности в Китае.

В Белом доме считают, что эти меры способны создать «больше рабочих мест в США». Дополнительными американскими акцизами будут облагаться товары технологической и телекоммуникационной сферы производства Китая, а именно домашняя электроника. Отмечается, что всего в перечень могут войти более 100 наименований китайской продукции.

Добавим, в марте 2018 года решением Трампа уже были введены пошлины на импорт стали и алюминия. Ставка тарифов составила 25 и 10% соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей призвал отказаться от использования слова «война» при описании торговых отношений Вашингтона и Пекина.

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Он подчеркнул, что данный термин противоречит правилам торговых отношений, которые должны урегулироваться путём переговоров.