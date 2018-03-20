Токио, 20 марта, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении «при жизни своего поколения» решить с Россией территориальный вопрос и проблему мирного договора, сообщает Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

В ходе встречи со школьниками из префектуры Хоккайдо, победившими на конкурсе устных выступлений, посвященных «северным территориям» (так в Японии называют южные Курилы), Абэ заявил, что проблема мирного договора будет решена при его поколении. И это достижение премьер-министр Японии собирается «передать потомкам».

«Мы продолжим продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на четырех северных островах и стремиться заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — сказал Абэ.

Напомним, ранее Синдзо Абэ назвал «ненормальным», что по истечении 72 лет с момента подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне мирный договор с СССР (и его правопреемницей — РФ) так и не был подписан.

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Япония требует от России отдать ей острова Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый и другие).

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Принципиальная позиция России состоит в том, что ее суверенитет над указанными территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.