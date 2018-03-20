Вашингтон, 20 марта, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более $6 млрд из-за новости об утечке данных о пользователях социальной сети. Об этом 19 марта сообщает CNBC.

Финансовые потери

Отмечается, что акции Facebook упали на 8%. Причиной стала информация о том, что компания Cambridge Analytica, изучавшая предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

В результате потери Цукерберга составили $6,06 млрд. Согласно Bloomberg, он остался четвёртым по состоянию человеком в мире и уступает Джеффу Безосу, Биллу Гейтсу и Уоррену Баффету.

В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

Однако скандал получил широкую огласку, его прокомментировали американские политики. В частности, сенатор-демократ Марк Уорнер отметил, что деятельность Facebook напоминает времена «дикого запада».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта из-за падения фондовых индексов в США состояние Цукерберга уменьшилось на $3,71 млрд.

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