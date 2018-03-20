Красноярск, 20 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Уже меньше года остаётся до XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Город и край продолжают готовиться к этому масштабному спортивному событию и, как заверяют местные власти, делают это тщательно, следуя заданным темпам.

Скриншот со страницы Сергея Филинина. Vk.com Красноярск с высоты птичьего полёта

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Однако у местных жителей возникают замечания, касающиеся внешнего вида Красноярска, изобилующего рекламными конструкциями и убогими ограждениями.

Большой общественный резонанс вызвала недавняя «фотопрогулка» по столице края. Красноярец Сергей Филинин прошёлся с фотоаппаратом по центру города, взглянув на него глазами туриста, гостя Универсиады. И этот фотопроект показал, что Красноярску много чего нужно исправить.

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Однако, как признаётся Филинин, в Красноярске есть и «очень много потрясающе красивых мест». Он сам привёл положительный пример, показав 19 марта Красноярск с высоты птичьего полёта.

«Красноярск — это не только грязь и ржавые заборы. Если снимать его с высоты птичьего полёта, город выглядит очень даже красиво. Особенно с зимним туманом над Енисеем», — признаётся фотограф.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярск примет XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду. Студенческие Игры пройдут в столице края со 2 по 12 марта 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Чтобы проверить ход подготовки к этому событию, в Красноярск 7 февраля приезжал президент РФ Владимир Путин. Подробности его визита читайте в материале ИА REGNUM «Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал».

Напомним, за счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 млрд рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 млрд, за счёт краевого бюджета — порядка 15 млрд.