Глава Красноярского края об объектах Универсиады: «Мировой уровень»

Красноярск, , 16:38 — REGNUM В Красноярском крае продолжается подготовка к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Сегодня, 14 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс посетил кампус Сибирского федерального университета (СФУ) и оценил готовность объектов Деревни Универсиады.

Как сообщили ИА REGNUM в СФУ, Усс осмотрел новые общежития, спортивный стадион и медицинский центр. Он отметил, что удовлетворён темпами, сроками и качеством строительства.

«Сам факт размещения объектов Деревни Универсиады в действующем кампусе университета, на мой взгляд, является примером разумного и экономного использования государственных средств для проведения международных спортивных соревнований. Всё, что будет сделано для Универсиады, будет развивать сам университет. Построенные на территории кампуса объекты останутся в наследие студентам. Удачным оказалось и то, что большое количество собственно спортивных объектов находится в шаговой доступности от кампуса. Такое идеальное сочетание образовательных возможностей, возможностей для творчества и занятий спортом можно встретить очень редко, это по-настоящему мировой уровень», — прокомментировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Он также добавил, что качество подготовки к Универсиаде высоко оценили представители международных федераций, делегация которых побывала в Красноярске совсем недавно.

Что касается медицинского центра, он был официально введён в эксплуатацию в марте текущего года. В ближайшие месяцы он начнёт работу в тестовом режиме.

«У СФУ с его более чем сорокатысячным коллективом не было своего медицинского учреждения. Теперь только к этой поликлинике будут прикреплены более 23 тысяч студентов. Это будет полностью востребованное и загруженное медицинское учреждение, где смогут оказывать высококвалифицированную помощь силами врачебного коллектива ФМБА», — рассказывает Александр Усс.

В СФУ напомнили, что Деревня Универсиады состоит из Атлетической деревни, где будут жить спортсмены, и второго ядра — территории проживания волонтёров и персонала. В зону Деревни Универсиады войдут как уже построенные объекты, так и те, которые создаются непосредственно под задачи проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады. После проведения Игр они останутся студентам СФУ в качестве наследия.

В краевом правительстве ИА REGNUM уточнили, что врио губернатора осмотрел комплекс общежитий «Перья», расположенный в Октябрьском районе Красноярска.

Жилой комплекс «Перья» состоит из трёх 17-этажных зданий. В нём могут проживать 1350 человек. В комплексе будут работать магазины, кафе, тренажёрный зал, парикмахерская. Предусмотрены помещения для проведения совещаний.

Что касается жилых комнат, они рассчитаны на двух человек и оснащены необходимой мебелью — письменными столами, вместительными шкафами, кроватями, кухонной мебелью и холодильниками.

Недалеко от комплекса расположен новый спортивный стадион с искусственным покрытием для футбола и регби. Вместимость трибун — до 500 человек.

Краевые власти подчёркивают, что жилой комплекс «Перья» построили на пять месяцев раньше запланированной даты сдачи объекта.

«Отличительной особенностью комплекса общежитий «Перья» является то, что в проектировании комнат участвовали сами ребята, которые уже имеют опыт жизни в общежитиях СФУ», — отметил Александр Усс.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Участники студенческих Игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. За счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 миллиард, за счёт краевого бюджета — порядка 15 млрд.

7 февраля 2018 года в Красноярск приезжал президент РФ Владимир Путин. В том числе он провёл совещание по подготовке к Универсиаде. Он подчеркнул, что после соревнований должно остаться достойное наследие для красноярцев, чтобы они могли пользоваться созданной инфраструктурой в будущем.

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