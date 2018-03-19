Москва, 20 марта, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Китай с 1,5 млн поездок стал лидером въездного туризма в Россию в 2017 году. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран по въездному туризму в Россию в 2017 году и проанализировало статистику въездного туризма в Россию по итогам 2017 года.

Москва

В 2017 году въездной туризм в Россию вырос во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии по результатам анализа статистики туризма из зарубежья.

Китай с 1,5 млн поездок в 2017 году, что на 15% больше, чем в 2016 году; Южная Корея — 254 тысячи поездок (+58%) и Япония — 102 тысячи поездок (+20%) — лидеры роста въездного туризма в Россию в 2017 году.

Индия (71 тыс. поездок, +20%), Таиланд (45 тыс., +61%) и Вьетнам (43 тыс, +19%) также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в 2017 году.

По данным агенства, Китай занял 1 место по росту туризма из заграницы в Россию по итогам 2017 года с ростом в 189 тысяч поездок по сравнению с 2016 годом. На втором месте по росту турпоездок — Южная Корея, откуда было на 93 тысячи больше поездок, чем в 2016 году.

Число въездных туристских поездок из стран Евросоюза в Россию выросло в 2017 году из Германии (580 тыс., +3%), Франции (185 тыс., +5%), Великобритании (178 тыс., +1%), Нидерландов (60 тыс., +5%), Австрии (52 тыс., +6%), Норвегии (51 тыс., +13%) и Бельгии (36 тыс., +3%), а из Финляндии, Италии и Швеции число въездных поездок в Россиюснизилось.

США (282 тыс. поездок, +18%), Канада (51 тыс., +28%) и Австралия (47 тыс., +12%) показали рост числа въездных туристских поездок в Россию в 2017 году.

Общее число въездных туристских поездок иностранцев в Россию в 24,4 млн в 2017 году практически не изменилось по сравнению с 24,5 млн въездных поездок в 2016 году, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Топ-10 стран въездного туризма в Россию по числу въездных туристских поездок в Россию в 2017 году составили Украина (8,7 млн поездок), Казахстан (3,5 млн), Китай (1,5 млн), Финляндия (1 млн), Азербайджан (876 тыс.), Польша (714 тыс.), Армения (584 тыс.), Германия (580 тыс.), Молдавия (519 тыс.) и Абхазия (432 тыс.).