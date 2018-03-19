Москва, 19 марта, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило недоумение в связи с поспешностью, с которой страны — члены Евросоюза объявили о «крайне серьезном» отношением к бездоказательным домыслам британских властей о якобы причастности России к трагическому инциденту в городе Солбери, когда были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Соответствующее заявление распространила сегодня, 19 марта, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Напомним, ранее сегодня Совет Евросоюза по иностранным делам выпустил специальное заявление, касающееся дела Скрипаля. Заявление ЕС носит явно спекулятивный характер и основано исключительно на домыслах Великобритании о якобы причастности России к отравлению в Солсбери.

При этом Совет Евросоюза умалчивает о существенных деталях этого дела, которые явно указывают на то, что Лондон занимается провокацией и пытается это всячески скрыть.

На Смоленской площади напомнили, что Великобритания не направила российской стороне никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), или через ОЗХО в целом, а также заблокировала российское предложение в Совете Безопасности ООН принять заявление его председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для установления истины.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран — членов Евросоюза сделали вид, что забыли о том факте, что официальный Лондон не стал знакомить с результатами расследования не то что своих пока еще союзников по ЕС, но и собственных парламентариев во главе с лейбористом Джереми Корбином.

Также Совет ЕС проигнорировал тот факт, что в России уничтожены все запасы химического оружия и это подтверждено ОЗХО.

Также МИД РФ указывает, что в России никогда не было никаких программ по разработке химического оружия под кодовым названием «Новичок». И на требование ЕС «предъявить» информацию по этом программе Москва ответить не может, так как предъявлять-то нечего.

«Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других стран-членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ. Рекомендуется еэсовским партнёрам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от города Солсбери», — посоветовали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, МИД РФ выразил уверенность, что данная провокация со стороны Лондона и нагнетание антироссийской истерии вокруг дела Скрипаля по сути вскрывают мотивы британской стороны, и Евросоюзу следовало бы это уяснить.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Brexit. Для этих целей вполне подходит раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух российских граждан.

«Видимо, в Лондоне посчитали, что, заручившись демонстрацией поддержки со стороны (пока еще) партнеров по ЕС, будет проще направить в нужное русло ход дискуссий предстоящего 22−23 марта с.г. заседания Евросовета, которое изначально предполагалось сфокусировать как раз на обсуждении ситуации в британо-еэсовских переговорах», — пояснили МИД РФ.

В связи с этим российская сторона выражает сожаление, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений «евросолидарности» и накопленных антироссийских рефлексов.