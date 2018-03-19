Москва, 19 марта, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-секретарь суда Юнона Царева.

(сс) succo Суд

Она рассказала, что решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении чиновника Шелепова было принято 17 марта. Руководитель управления ФНС по Нижегородской области пробудет под стражей как минимум до 15 мая.

Напомним, Шелепову было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Примечательно, что сегодня нижегородское агентство «Время Н» со ссылкой на источник в ФНС сообщило, что Шелепов якобы умер в СИЗО от остановки сердца. Однако дежурный следственного изолятора «Лефортово», где содержится Шелепов, опроверг эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шелепов возглавил Управление ФНС по Нижегородской области в июле 2015 года.