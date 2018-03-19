Вена, 19 марта, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Конституционный суд Австрии озаботился вопросом гендерной идентичности, 19 марта передает агентство Associated Press.

Gender Bender Bathroom Sign Так называемый «третий пол»

В высший суд страны подан иск гражданина, которому запретили указать «третий пол» в официальных документах.

Положительное решение суда будет означать легализацию «третьего пола» в официальных документах, отрицательное — закрепление существующих норм.

Аналогичным вопросом в настоящий момент озабочено также правительство соседней Германии — до конца 2018 года оно должно либо разрешить «третий пол» в документах, либо запретить указание пола в принципе.

Напомним, в ноябре 2017 года высший суд ФРГ постановил, что указание в официальных документах пола как «мужчина» или «женщина» является нарушением прав человека.