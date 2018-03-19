Лондон, 19 марта, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась объяснить мотивы, по которым России надо было отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает 19 марта Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Тереза Мэй заявила, что мотив у России есть. Но в чем он заключается и на что он похож, не обьяснила.

«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», — заявила Тереза Мэй.

Так и не сумев объяснить, зачем России понадобилось отравлять Сергея Скрипаля, британский премьер-министр снова рассказала о поддержке, оказанной Великобритании ее международными партнёрами после этого скандала.

«Наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на Российское государство», — сказала Тереза Мэй.

Других доказательств причастности России к делу Скрипаля Тереза Мэй по-прежнему не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают делать заявления о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери.