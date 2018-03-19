Тереза Мэй рассказала о мотивах, которые заставили Россию отравить Скрипаля
Лондон, 19 марта, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась объяснить мотивы, по которым России надо было отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает 19 марта Sky News.
Тереза Мэй заявила, что мотив у России есть. Но в чем он заключается и на что он похож, не обьяснила.
«У России были возможность и, я полагаю, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране», — заявила Тереза Мэй.
Так и не сумев объяснить, зачем России понадобилось отравлять Сергея Скрипаля, британский премьер-министр снова рассказала о поддержке, оказанной Великобритании ее международными партнёрами после этого скандала.
«Наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на Российское государство», — сказала Тереза Мэй.
Других доказательств причастности России к делу Скрипаля Тереза Мэй по-прежнему не приводит.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают делать заявления о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери.