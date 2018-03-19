Москва, 19 марта, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Наносить ущерб национальным интересам России — это часть национальных интересов Великобритании, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он заявил 19 марта в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

Cia.gov Майк Помпео

Кроме того, он раскритиковал низкий уровень британской пропаганды и указал на то, что она в настоящее время копирует её худшие советские аналоги.

«Вряд ли можно рассчитывать на то, что полярность мнений западных СМИ изменится с плюса на минус, — констатировал Затулин. — Как поступить Великобритании, если она разваливается? От них бегут капиталы. От них бежит промышленность. Их переманивают соседние Франция и Германия. Но обвинять нужно нас. Они будут продолжать дело Скрипаля. Что касается США, то есть надежда, что они скорректируют свою позицию, хотя в кадровом отношении это не подтверждается. Помпео вместо Тиллерсона — не лучшая новость».

Напомним, что 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о том, что Рекс Тиллерсон покинет пост государственного секретаря США, а его заменит бывший директор ЦРУ Майк Помпео. Официально Тиллерсон должен покинуть свой пост 31 марта. Что касается руководства ЦРУ, то эта задача возлагается на Джину Хаспел — первую в истории США женщину — главу разведки. Прежде Хаспел занимала должность первого заместителя директора ЦРУ. Она кадровый сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем. В 2002 году Хаспел управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где применялись пытки водой и лишением сна. Что касается Помпео, то он известен в числе прочего тем, что состоит в так называемом «Движении чаепития». Его представители — это консервативно-либертариански настроенные американцы (и не только), выступающие за снижение налогов, государственных затрат и свободу рынка.