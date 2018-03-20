Москва, 20 марта, 2018, 07:01 — ИА Регнум. 25−26 марта начинает работу Национальный лесной форум, первый этап которого пройдет в столице Удмуртии Ижевске, передает корреспондент ИА REGNUM. Форум, проходящий под эгидой Госдумы, Рослесхоза и Минсельхоза, станет первой в России мобильной дискуссионной площадкой, на которой представители профессионального сообщества лесной отрасли смогут вступить в открытый диалог с представителями законодательной и исполнительной федеральной власти.

Лесоруб

В 2018 году форум пройдет в пяти российских округах и завершится большим итоговым мероприятием в Москве, где будут отмечены лучшие практики лесопользования в регионах России, а также подведены итоги и намечены планы законотворческой деятельности, направленной на совершенствование лесного законодательства. Этапы форума в 2018 году пройдут в Приволжском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Уральском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе.

Форум даст возможность каждому профессионалу лесной отрасли заявить о своем видении перспектив и путей развития лесопользования. Для представителей законодательной власти дискуссии на форуме помогут наметить дальнейший план инициатив и выявить слабые звенья в цепи правоприменительной практики действующих законов.

«Наша страна огромна и разнообразна по своим природным условиям. Поэтому в сфере природопользования мы должны, учитывая специфику каждого региона, создать для граждан условия многоцелевого использования леса, соблюдая принцип эффективности и рациональности, чтобы лес был во благо гражданам сегодня и всегда», — заявил председатель организационного комитета Национального лесного форума, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

К участию в форуме на всех его этапах приглашаются все заинтересованные лица от предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой и деревообработкой, до представителей общественных организаций и волонтеров. В работе каждого окружного этапа примут участие ведущие представители федеральной, региональной и муниципальной власти. В первом стартовом этапе Национального лесного форума в Ижевске примут участие глава Рослесхоза Иван Валентик, глава Удмуртии Александр Бречалов, а также глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев.

На площадках форума участники обсудят вопросы эффективности государственного управления лесами, перспективы развития многоцелевого использования лесов, включая вопросы сбора и переработки дикоросов, охоты, заготовки древесины гражданами для собственных нужд. На форуме не обойдут вниманием проблему осуществления лесного надзора, включая охрану и защиту лесов от пожаров, а также вопрос развития общественных организаций и привлечения добровольческих дружин к делу сохранения лесов.

«Среди основных задач форума мы уделяем особое внимание распространению и повышению эффективности государственной поддержки лучших практик лесопользования в регионах России. Эти проекты будут представлены на площадках форума, а на заключительном его этапе, который пройдет осенью в Москве, будут подведены итоги и отмечены наиболее успешные из них», — рассказал Николаев.

Почему Ижевск

По оценкам Рослесхоза, Россия может выйти на первое место в мире по запасам лесных ресурсов, которые составят 129 млрд кубометров, что превысит запасы сегодняшнего лидера — Бразилии, у которой 120 млрд кубометров. Вместе с тем движение вперед невозможно без понимания существующих проблем, и в этом смысле Удмуртия не случайно выбрана в качестве места проведения первого этапа Национального лесного форума.

«Лесная отрасль Удмуртии является отражением лесной отрасли всей страны, в том числе в вопросах законодательного регулирования лесных отношений, опыта многоцелевого использования лесов и лесовосстановления, охраны и защиты лесов, а также решения проблем их незаконного использования», — отметил глава комитета Госдумы Николай Николаев.

Опыт лесовосстановления

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов считает, что обсуждение путей развития лесной отрасли с участием федеральной и региональной исполнительной власти, местных лесопользователей, представителей экологов и общественности должно быть плодотворным и интересным для представителей других регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

При этом, по его мнению, проведение форума будет полезно в первую очередь региону, особенно для выработки мер поддержки предприятий, осуществляющих глубокую переработку древесины, и ухода от сырьевой направленности лесной отрасли региона, которая значительную часть продукции отправляет на экспорт и в соседние регионы в виде необработанной древесины.

Также интересен опыт лесовосстановления в регионе. Так, работы по лесовосстановлению на территории Российской Федерации в 2016 г. выполнены на общей площади 842,7 тыс. га, из них искусственное лесовосстановление выполнено только на площади 178,8 тыс. га, то есть на 21%, а остальное — содействие естественному лесовосстановлению или комбинированное лесовосстановление. Другое дело в Удмуртской Республике — там соотношение совсем другое, из 6187 га восстановленных лесов искусственное лесовосстановление в 2016 году было проведено на площади 3859 га, то есть на 62%.

Проблемы охраняемых территорий и охотничьих хозяйств

В регионе сложилась непростая ситуация для значительного количества лесопользователей, и связана она с особо охраняемыми природными территориями. Дело в том, что на территории Удмуртии в аренду лесозаготовителям несколько лет назад были отданы участки, в состав которых включены территории охотничьих заказников. То есть лес стали заготавливать на территориях, которые до этого были отведены для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных и растений, рассказал и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

«Причины, почему это произошло, кроются в несовершенстве управления прежними руководителями лесного комплекса республики. В этой связи в республике 14 договоров по аренде участков для заготовки древесины на сегодняшний день уже признаны ничтожными, и есть вероятность того, что в ближайшее время число таких договоров увеличится», — сказал он.

Решению этой и подобных проблем аренды лесных участков будет отведено значительное внимание на площадках форума, уверен чиновник.

Незаконные свалки

Кроме того, на примере региона будут рассмотрены вопросы по поиску путей решения распространенных проблем несанкционированных свалок, расположенных в границах земель лесного фонда. На форуме планируется обсудить и вопросы сокращения процедур получения населением поврежденной и погибшей, так называемой сухостойной, древесины, совершенствование процедур получения населением древесины для строительства или ремонта жилых домов и для отопления.