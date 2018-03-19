Анкара, 19 марта, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил устроить военную операцию в Иракском Курдистане, сообщает 19 марта турецкая газета Hurriet.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

Эрдоган заявил, что если правительство Ирака не примет решительных мер против курдских отрядов, которые Анкара считает филиалом Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции, то может последовать турецкая военная операция в этом районе.

«Мы сообщили правительству Ирака, что они пытаются устроить в Синджаре второй Кандиль. Если вы не разгоните их, однажды ночью мы можем войти в Синджар и навести там порядок», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, в районе Кандиль в северной части Ирака расположены основные базы вооруженных отрядов РПК.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что «борьба с террористами», которыми он считает курдов, будет также продолжаться и в районах Сирии, контролируемых ими.

Стоит отметить, что в начале марта 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Турция хотела бы вместе с иракским правительством осуществить военную операцию против РПК.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции считают все курдские вооруженные формирования, действующие в Сирии и в Ираке, афилированными с отрядами РПК, много лет ведущими партизанскую войну на территории Турции.