Ленинградская область, 19 марта, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 19 марта, высказал слова благодарности жителям региона, принявшим участие в выборах президента РФ 18 марта 2018 года. Активность граждан позволила Ленобласти показать самую высокую явку среди регионов СЗФО. Кроме того, Дрозденко сказал отдельное «спасибо» землякам, отдавшим большинство голосов на выборах за Владимира Путина.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Высокая явка, показанная регионом на выборах президента России, и самый высокий на Северо-Западе уровень поддержки Владимира Владимировича Путина — лучшее доказательство того, что жители области чувствуют очевидные перемены к лучшему, — заявил губернатор. — Это и рост благосостояния, и повышение комфортности населенных пунктов, и создание новых предприятий и рабочих мест. Решение, которое приняли жители региона на выборах 18 марта, — безусловная поддержка политики президента России».

Напомним, по данным Леноблизбиркома, в выборах президента приняли участие 890 тысяч 628 избирателей Ленинградской области, что составляет 66,89% от числа граждан, внесенных в списки. Эта явка на 4% больше, чем на выборах президента в 2012 году.

Ленобласть вошла в число 15-ти регионов страны по максимальному увеличению абсолютной явки — плюс 105 591 избиратель, в сравнении с показателями выборов 2012 года.

При этом 79,01% избирателей Ленинградской области (703 тысячи 423 избирателя) проголосовали за Владимира Путина (+17% к выборам 2012 года).