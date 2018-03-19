Париж, 19 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 19 марта поздравил его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент республики обратился к России и российскому народу от имени Франции с пожеланиями успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон также «подтвердил свою приверженность конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой».

По информации пресс-службы, в ходе телефонного разговора лидеров двух стран также обсуждались ситуация в Сирии, в частности в Африне и Восточной Гуте, проблема реализации Минских соглашений и «восстановление территориальной целостности» Украины, а также инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля в Великобритании.

«Президент республики подтвердил свою убеждённость в том, что сотрудничество между Европой и Россией на прочной основе необходимо для безопасности европейского континента и соответствует интересам обеих стран», — сообщает пресс-служба.

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